L’échec du sommet de l’Opep+ fait bondir le pétrole en Bourse

Si l’accord a échoué, c’est à cause des Émirats arabes unis qui n’ont pas accepté la production de référence prise en compte dans l’accord. Celle-ci, pour les Émirats, est de 3,17 millions de barils par jour, soit celle d’octobre 2018. Mais depuis, elle avait augmenté : en avril 2020, elle avait atteint 3,8 millions de barils, avant les coupes. Or, en partant de cette référence d’octobre 2018, les Émirats arabes unis auraient été perdants dans l’accord proposé, raison pour laquelle ils ont refusé.



En Bourse, l’annonce du sommet annulé ne s’est pas fait attendre : le baril de Brent a grimpé de plus de 1,5 dollar entre vendredi 2 et mardi 6 juillet 2021, atteignant plus de 77,70 dollars. Le WTI a connu une hausse similaire, frôlant les 77 dollars le 6 juillet 2021.