La Chine face au danger de la déflation

La déflation en Chine, un phénomène redouté par beaucoup, a été confirmée avec une baisse des prix à la consommation de 0,3 % sur un an en juillet, selon le Bureau national des statistiques (BNS). C'est une première en plus de deux ans et elle s'inscrit dans un contexte où d'autres grandes économies luttent contre l'inflation. Au premier abord, la déflation peut sembler bénéfique, puisqu'elle renforce le pouvoir d'achat des consommateurs grâce à la baisse des prix.



Toutefois, cette tendance peut rapidement devenir une menace. Les ménages, anticipant de nouvelles baisses de prix, reportent leurs achats, entraînant une réduction de la demande. Les entreprises sont alors contraintes de réduire leur production et leurs investissements, et de consentir de nouvelles ristournes pour écouler leurs stocks. Ainsi commence la spirale déflationniste, qui peut entraîner des baisses de salaires, des licenciements et une perte de pouvoir d'achat.