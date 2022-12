La SNCF vers des bénéfices record pour 2022

Le chiffre étonne par sa grandeur : Le Parisien a révélé que la SNCF aurait engrangé un bénéfice net de 2,2 milliards d'euros en 2022. Bien plus que le précédent bénéfice record qui remonte à 2017 (1,5 milliard) ! L'entreprise n'a pas voulu confirmer, renvoyant au mois de février l'annonce des résultats pour l'année qui touche à sa fin. Néanmoins, le chiffre aurait circulé en interne avant qu'il ne soit publié par le quotidien…



Et ce bénéfice pourrait même être encore plus élevé, sachant qu'il ne prend pas en compte la vente d'Akiem, une filiale de la SNCF, à la Caisse de dépôt du Québec. Plusieurs centaines de millions d'euros pourraient ainsi s'ajouter aux profits attendus.