La pénurie de talents en Cyber Sécurité

Cappelli, P. H. (2015). Skill gaps, skill shortages, and skill mismatches: Evidence and arguments for the United States. ILR review, 68(2), 251-290.De Zan, T. (2020). Future research on the cyber security skills shortage. In Cyber Security Education (pp. 194-207). Routledge.Maschmeyer, L., Deibert, R. J., & Lindsay, J. R. (2021). A tale of two cybers-how threat reporting by cybersecurity firms systematically underrepresents threats to civil society. Journal of Information Technology & Politics, 18(1), 1-20.McGuinness, S., Pouliakas, K., & Redmond, P. (2018). Skills mismatch: Concepts, measurement and policy approaches. Journal of Economic Surveys, 32(4), 985-1015.Leroy J. (2021), " Psyber Sécurité : L’apport de la psychologie dans le management de la cybersécurité ", Revue RMS, Février.Leroy J., Meier O. (2021), " Transformer la cybersécurité par la durabilité ", Article ASAP, Observatoire Action Sociétale et Action Publique.Nachreiner, C. (2019). Can CTFs Help Close the Cybersecurity Skills Gap?, Council Post. Available at: www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/11/22/can-ctfs-help-clo se-the-cybersecurity-skills-gap/#15607ed512b0 (accessed 1st october 2021).De Zan, T. (2020). Future research on the cyber security skills shortage. In Cyber Security Education (pp. 194-207). Routledge.