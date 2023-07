La récession couve dans la zone euro

Toutes les grandes économies européennes ont été affectées par cette tendance. En Allemagne, l'indice PMI de l'industrie manufacturière a diminué pour atteindre 38,8 points, une chute qui rappelle les périodes de la crise financière de 2008 et de la pandémie de Covid-19. De plus, la production des industriels fortement consommateurs d'énergie est 12% inférieure à la période pré-guerre en Ukraine.



La situation en France n'est guère plus rassurante. L'indice PMI des services et de l'industrie est à son plus bas depuis mai 2020. Les enquêtes de S&P Global indiquent que la contraction de l'activité du secteur privé est la plus importante depuis novembre 2020, signe d'une détérioration continue de l'économie française. La conjoncture économique actuelle pourrait amener la Banque centrale européenne à la prudence dans ses futures décisions. Alors qu'une hausse des taux semble assurée ce jeudi, le président de la Bundesbank, la banque centrale allemande, Joachim Nagel, s'est montré plus réservé pour la réunion de septembre.