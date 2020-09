La survie d'Air France-KLM est en jeu, d'après le gouvernement néerlandais

Paris et Amsterdam possèdent chacun 14% de l'attelage franco-néerlandais. Pour soutenir la compagnie aérienne, l'Hexagone a attribué une aide de 7 milliards d'euros, les Pays-Bas 3,4 milliards. Ce soutien massif s'accompagne d'un plan de restructuration en profondeur et des engagements concernant les performances et la compétitivité du groupe. Air France-KLM a également des objectifs environnementaux à respecter.



Air France va supprimer 7.850 postes d'ici la fin 2022, tandis que 365 pilotes ont annoncé leur départ (des fins de carrière dans leur grande majorité). KLM doit annoncer son plan de restructuration le 1er octobre. Au second trimestre, la compagnie dans son ensemble a enregistré une perte de 2,6 milliards d'euros, après 1,8 milliard de pertes durant les trois premiers mois de l'année. Il est donc urgent de « changer de cap », comme l'a réclamé Wopke Hoekstra.