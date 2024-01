La valeur de X (ex-Twitter) continue de chuter

Les données de Fidelity, compilées par Axios, indiquent que la valeur de X a chuté à 12,5 milliards de dollars, soit une baisse de 71,5% par rapport à sa valeur initiale de 44 milliards de dollars. La situation a donc empiré en quelques mois, après les premières alertes des cabinets d’analyse.



En octobre 2023, soit un an seulement après le rachat de l’entreprise, la valeur de X avait déjà diminué à 15 milliards de dollars, une baisse de 56 % depuis son acquisition. Cette tendance s'est accentuée avec le départ des annonceurs clés, en réponse aux déclarations controversées de Musk. Des entreprises de premier plan comme Apple, IBM, et Disney ont suspendu leurs publicités sur X, exacerbant la crise de confiance et contribuant à la chute de la valeur de l'entreprise.