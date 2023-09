Le Big Tasty de McDonald's victime de la shrinkflation

Alors qu'il était initialement de 868 calories par portion, le Big Tasty a été réduit à 663 calories… et cette réduction ne s'est pas accompagnée par une diminution du prix dans la majorité des établissements de la chaîne. Les internautes ne cachent pas leur indignation. Les hashtags #shrinkflation et #mcdonalds prolifèrent sur les réseaux, et certains utilisateurs vont jusqu'à qualifier les responsables de la marque de « criminels », ce qui est probablement un peu fort.



Face à cette controverse, McDonald's a répondu en mettant en avant un « nouveau format » pour le Big Tasty. Selon l'enseigne, cette modification n'est pas simplement une réduction de la taille, mais une « évolution de la recette ». Le pain a été modifié, et désormais les clients ont la possibilité de choisir une option avec une ou deux viandes. McDonald's insiste sur le fait que cette nouvelle version est plus « personnalisable ».