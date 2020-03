Le Covid-19 multiplie les arnaques financières

C’est en prévention que l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ont publié, le 26 mars 2020, un communiqué de presse commun. Dans ce dernier, elles alertent les épargnants et les consommateurs du risque accru d’arnaques financières qui pourraient se multiplier dans les jours et semaines à venir, du fait de la crise du coronavirus Covid-19.



Les autorités n’excluent aucune piste : « Par exemple, des propositions de placements présentés comme une valeur refuge au travers de biens tangibles (tels que l'or, les métaux précieux, les grands crus ou whiskys, etc.), de faux produits bancaires ou d'assurance cumulant des caractéristiques très attractives (rendement élevé et absence de risque, rapidité de souscription et absence de vérification du profil de l'emprunteur, etc.) ».