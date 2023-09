Le Livret A, LDDS : une nouvelle collecte positive en août 2023

Le Livret A est accessible à tous, sans condition de revenus, et offre une sécurité que peu d'autres options d'épargne peuvent égaler. Il est défiscalisé et garantit un taux d'intérêt, même si ce taux est relativement bas. Le taux est fixé à 3% et ne devrait pas évoluer avant 2025.



La question qui demeure en suspens est celle d’un possible record de collecte pour l’année 2023. Actuellement détenu par l’année 2009, lorsque la collecte annuelle des deux livrets défiscalisés a avoisiné les 50 milliards d’euros, le record pourrait être battu en 2023. Les derniers mois de l’année, avec leurs échéances fiscales et leurs dépenses exceptionnelles, seront déterminants à ce sujet.