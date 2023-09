Le chausseur Minelli en redressement judiciaire

Minelli n'est pas un cas isolé dans le secteur du prêt-à-porter en France. Des marques renommées comme Camaïeu, Burton of London, Gap France, André, San Marina, Kaporal, et bien d'autres ont fait les frais d'une série de problèmes économiques. Parmi eux, la pandémie, l'inflation, l'augmentation des coûts énergétiques, des matières premières, des loyers et des salaires, ainsi que la concurrence accrue de la seconde main et de la « fast fashion ».



Camaïeu en est un exemple marquant, ayant été liquidée en septembre 2022, entraînant le licenciement de 2.100 salariés. D'autres marques, comme Naf Naf ou Burton of London, sont également en redressement judiciaire. Par ailleurs, certaines entreprises se voient contraintes de réduire leur personnel et de fermer des magasins pour survivre, comme c'est le cas de Princesse Tam Tam, Comptoir des Cotonniers ou Pimkie.