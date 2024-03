Le contrôle technique va bientôt s'étendre aux motos et à de nouveaux véhicules

Pour ce qui est du déroulement du contrôle, le processus comprendra l'examen de 80 points de contrôle, un chiffre inférieur à celui requis pour les voitures particulières. Ces points incluent notamment l'identification du véhicule, les équipements de freinage, la visibilité, ou encore les nuisances sonores et la pollution. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la visite, et en cas de défaillance majeure ou critique, une contre-visite sera nécessaire dans un délai de deux mois.



Les usagers concernés par cette nouvelle réglementation doivent prendre leurs dispositions pour s'inscrire à temps. Les centres agréés sont accessibles via le site Utac-otc.com, où il est possible de sélectionner un établissement certifié pour les véhicules de catégorie L. Quant au coût de ce contrôle, il est annoncé à moins de 50 euros, bien que ce tarif puisse varier selon le centre choisi.