Le patron d'Air France vent debout contre l'écotaxe

On ne compte plus le nombre de grèves essuyées par Air France-KLM ces dernières années, qui a également su faire face à la dérégulation du secteur du transport aérien, au 11-Septembre, à l'irruption du low-cost. « Les compagnies du groupe ont surmonté tellement de bouleversements qu’elles auront les moyens de faire face et de survivre », a assuré Ben Smith, le patron du groupe dans une interview à L'Opinion. Mais le groupe doit continuer de faire des efforts, en particulier la chasse aux économies : « Nous devons tout faire pour réduire fortement nos coûts », explique-t-il. « Le plan que nous avons annoncé en novembre 2019 est toujours pertinent, mais la crise nous oblige à l'accélérer. Il nous faut faire beaucoup plus pour réduire nos coûts ».



Cela va passer par la rationalisation de Hop!, qui assure les liaisons intérieures domestiques. Des postes vont également être supprimés : 7.580 emplois vont ainsi disparaître d'ici deux ans. L'entreprise devrait éviter une trop grande casse sociale : « La pyramide des âges au sein d’Air France nous aide car elle va entraîner beaucoup de départs naturels ». Malgré tout ces efforts, Ben Smith prévient que si l'État devait avoir la main trop lourde sur son projet d'écotaxe, la compagnie pourrait ne pas y survivre.