Le plan de continuation de Planet Sushi sera-t-il validé ?

L'enseigne Planet Sushi, qui possède 18 restaurants en propre et une trentaine en franchise, est en redressement judiciaire depuis février 2020. L'entreprise n'a pas attendu le déclenchement de la crise sanitaire pour être en difficulté financière, elle accuse en effet de lourdes dettes et la concurrence dans ce secteur ne fait aucun cadeau. Pour éviter une liquidation pure et simple de sa société fondée il y a 22 ans, Siben N’Ser le président fondateur, et actionnaire unique, va présenter un plan de continuation ce jeudi devant le tribunal de commerce de Nanterre.



Selon des chiffres révélés par le Journal du Dimanche, Planet Sushi présente un passif de 16 millions d'euros et une trésorerie de 2 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe étant en 2020 de 40 millions d'euros, une baisse brutale par rapport à 2019 (63 millions). Siben N’Ser l'assure : « 95% de nos créanciers nous suivent et nos administrateurs judiciaires nous soutiennent ». Par ailleurs, l'activité a progressé « comme jamais » durant le premier confinement du printemps 2020.