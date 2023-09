Le secteur du bâtiment pourrait perdre jusqu'à 150.000 emplois

La FFB a également révisé ses prévisions pour 2023, anticipant désormais une baisse de 0,2% en volume de l'activité du bâtiment. Initialement, une croissance de 0,7% avait été prévue. Dans le détail, la construction neuve chute plus que prévu, avec un recul de 3,1%, principalement en raison de la baisse dans le secteur du logement (-5,1%). Par ailleurs, les défaillances d'entreprises ont augmenté de près de 39% entre les huit premiers mois de 2022 et 2023.



Malgré ce tableau peu reluisant, quelques points positifs subsistent. Le secteur de l'amélioration-entretien, qui représente plus de la moitié de l'activité du secteur du bâtiment, affiche une croissance de 2%. De plus, le retour de la commande publique et le quasi doublement de MaPrimeRénov', un dispositif d'aide à la rénovation énergétique, apportent un certain optimisme. Pour pallier cette situation, la FFB propose notamment le redéploiement du prêt à taux zéro (PTZ) sur 40% du territoire français et la revalorisation de ses barèmes.