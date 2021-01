Les États-Unis imposent de nouvelles taxes douanières sur les vins et spiritueux américains

Des droits de douane de 25% s'appliquent aux importations vers les États-Unis de plusieurs produits issus de la filière des vins et spiritueux française. Dans le détail, il s'agit des vins en vrac, des vins de plus de 14 degrés, ainsi que des spiritueux à base de vin, dont l'armagnac et le cognac. Ces mesures de rétorsion commerciale avaient été annoncées fin décembre par l'administration Trump, dans le cadre du différend entre les États-Unis et l'Europe sur le dossier sensible des aides publiques à Boeing et Airbus.



Les États-Unis imposaient déjà des barrières douanières sur les vins non effervescents de moins de 14 degrés et les vins conditionnés en bouteilles de moins de deux litres. À l'heure actuelle, les vins mousseux et les champagnes ne sont pas touchés par cette mesure de rétorsion. Pour la filière, ces nouveaux produits taxés sont une mauvaise nouvelle. La FEVS, fédération des exportateurs de vins et spiritueux estime que les exportations américaines vont subir un manque à gagner d'un milliard d'euros par an.