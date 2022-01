Les compagnies aériennes américaines craignent le déploiement de la 5G

Les compagnies aériennes signataires du courrier demandent une « pause » dans le déploiement, « jusqu'à ce que la FAA puisse déterminer comment [il] peut être accompli en toute sécurité sans perturbation catastrophique ». Un délai qu'elles avaient déjà obtenu et qui s'achève ce mercredi. Il s'agit maintenant de faire pression sur les autorités.



« Compte tenu du faible temps restant et de l'importance de cette calamité économique complètement évitable, nous demandons respectueusement que vous souteniez et preniez toutes les actions nécessaires pour que la 5G soit déployée sauf quand les tours sont trop proches des tarmacs des aéroports », détaille la lettre. Les compagnies ne sont pas seules dans ce combat : les géants de la logistique FedEx et UPS sont aussi signataires, tandis qu'Airbus et Boeing avaient également prévenu les autorités américaines en décembre dernier.