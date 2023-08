Les défaillances d'entreprises en France atteignent des sommets inquiétants

L'hébergement et la restauration, qui ont fortement été aidés lors de la crise sanitaire, sont désormais en chute libre. Avec une augmentation vertigineuse des défaillances de près de 70% en un an, le secteur est en crise profonde. De nombreuses entreprises de restauration, qui s'étaient adaptées à la pandémie en proposant des services de vente à emporter, sont maintenant au bord du gouffre.



L'industrie, pilier de l'économie française, n'est pas épargnée. Malgré les promesses de relance, les défaillances ont bondi de plus de 50% en un an. C'est un coup dur pour un secteur déjà fragilisé.



Finalement, la situation est complexe et inquiétante. Le gouvernement, pour réussir à atteindre son objectif du plein emploi dans l’Hexagone, devra avant tout trouver des solutions pour les entreprises en difficulté. Autrement, le chômage, plutôt que reculer, pourrait bien augmenter en France.