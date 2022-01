Les défaillances d'entreprises ont connu un rebond en fin d'année 2021

L'an dernier, le nombre de défaillances d'entreprises a reculé de 12% sur un an. C'est tout simplement le niveau de défauts le plus bas en 35 ans, selon le cabinet Altares. Une situation anormale mais qui devrait retrouver un niveau plus conforme à la réalité de l'économie française en 2022. Le nombre de défaillances a ainsi commencé à augmenter en décembre, de 9%, tout en restant toutefois inférieur de 36% par rapport à décembre 2019.



L'étude relève que le débranchement progressif des aides, les difficultés d'approvisionnement en matières premières et l'envolée des prix fragilisent les trésoreries des entreprises expliquent cette hausse des défauts en fin d'année dernière. Si, sur un an, le recul s'établit à 12%, le dernier trimestre est « tout juste à l'équilibre » avec 8.256 procédures, soit 0,6% de plus que durant la même période de 2020.