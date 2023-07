Les emojis sont contractuels au Canada

Le juge Timothy Keene a admis que le cas avait conduit les parties à chercher une interprétation universelle de l'emoji « pouce levé », équivalente à la pierre de Rosette, dans des affaires jugées en Israël, dans l'État de New York et dans des tribunaux canadiens. Malgré la non-traditionalité de l'emoji, le juge a conclu qu'il pouvait être un moyen valable d'exprimer l'intention de signer un document. Il a déclaré : « La cour reconnaît facilement qu'un emoji 'pouce levé' est un moyen non traditionnel de 'signer' un document, mais néanmoins, dans ces circonstances, c'était une manière valide de transmettre les deux buts d'une 'signature' ».



Keene a également rejeté les inquiétudes de la défense selon lesquelles permettre à l'emoji « pouce levé » de signifier l'acceptation « ouvrirait les vannes » à de nouvelles interprétations d'autres emojis, comme le « poing fermé » et la « poignée de main ». Selon lui, le tribunal « ne peut (ni ne devrait) tenter de résister à la vague de technologie et à l'usage courant » des emojis. Cette décision pourrait bien symboliser « la nouvelle réalité de la société canadienne » face à laquelle les tribunaux devront se préparer.