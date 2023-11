Les tickets-restaurant ne permettront plus d'acheter de la viande ou du riz

Les tickets-restaurant, un dispositif largement utilisé en France pour aider les employés à couvrir leurs frais de repas, verront leur utilisation restreinte à partir de janvier 2024. Les nouvelles règles stipulent que ces tickets ne pourront plus être utilisés pour acheter des denrées nécessitant une préparation, telles que le riz, les pâtes, les œufs, la viande ou le poisson. Seuls les articles immédiatement consommables, tels que les conserves, fruits et légumes, sandwichs, salades préparées et soupes instantanées, seront autorisés.



Cette mesure révise une extension temporaire de l'utilisation des tickets, mise en place entre octobre 2022 et décembre 2023 pour lutter contre l'inflation due à la pandémie de Covid-19. Cette extension permettait aux salariés d'utiliser leurs tickets pour l'achat d'une gamme plus large de produits alimentaires.