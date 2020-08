Microsoft va-t-elle racheter le réseau social chinois TikTok ?

Une solution pour éviter un bannissement de TikTok aux États-Unis pourrait venir de Microsoft. Satya Nadella, PDG de l’entreprise de Redmond, a discuté avec Donald Trump concernantSelon le billet de blog posté par Microsoft le 2 août 2020, Donald Trump serait favorable à cette option, en tout cas sur le principe.Rien n’est encore joué, ByteDance et Microsoft doivent encore discuter et il n’est pas certain que la start-up chinoise accepte. Mais ce serait une solution gagnant-gagnant : les utilisateurs de TikTok aux États-Unis seraient alors protégés par la réglementation sur la vie privée et les données et ne risqueraient plus de se les faire voler.