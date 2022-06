Moins de croissance en 2022 pour la France

D'ailleurs, la croissance s'est contractée de 0,2% au premier trimestre. En 2024, les prévisions donnent une progression du PIB de 1,2%, puis de 1,7% en 2024. Pour l'inflation, l'estimation donne 3,3% en 2023 puis 1,9% en 2024. La Banque de France prévoit une inflation « plus élevée, plus large et qui durera plus longtemps », en s'étendant aux services après l'énergie et l'alimentation.



Un scénario « défavorable » a aussi été publié dans lequel la guerre en Ukraine se prolonge tout au long de 2023 avec la même intensité, provoquant un durcissement des prix de l'énergie. La croissance tomberait à 1,5% en 2022, 1,3% en 2023. L'inflation serait alors de 6,1% cette année, puis de 7% l'année suivante.