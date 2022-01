Molotov : privée des chaînes TF1, après les chaînes M6

Comme pour le procès opposant, pour les mêmes raisons, le groupe M6 et Molotov, et remporté par le premier, Molotov a été condamnée, en sus de l’amende, à cesser la diffusion des chaînes du groupe TF1 auprès de ses utilisateurs. Molotov doit s’exécuter dans un délai de 15 jours, sous peine d’astreinte de 75.000 euros par jour au-delà.



Néanmoins, il est possible que Molotov et TF1 trouvent un nouvel accord de diffusion. C’est ce qui s’est passé entre M6 et l’application : quelques jours après le verdict, les chaînes M6 étaient de nouveau disponibles pour les utilisateurs Molotov, mais uniquement si ces derniers disposent d’un abonnement payant.