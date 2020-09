Nintendo attaquée pour obsolescence programmée

Pour l’association de défense des consommateurs, la nature de la panne aurait très bien pu être réparée par Nintendo puisqu’elle serait liée soit à « une usure prématurée des circuits imprimés » soit à « un défaut d’étanchéité qui entraîne une quantité inquiétante de débris et poussières au sein du joystick, dont l’origine paraît être à la fois interne et externe ». Or, Nintendo n’aurait pas résolu ce problème.



Afin de contraindre le géant japonais des jeux-vidéo à agir, l’UFC-Que Choisir a donc déposé une plainte le 22 septembre 2020 auprès du tribunal de Nanterre pour obsolescence programmée contre Nintendo. La panne est en effet « quasi systématique » selon l’association, touchant à la fois des joueurs réguliers et occasionnels et apparaissant moins d’un an après l’achat de la console dans plus de 60% des cas.