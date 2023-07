Nissan : un rappel massif et mondial de voitures

Le 17 Juillet 2023, par Paolo Garoscio

Le constructeur automobile japonais Nissan se retrouve sous les projecteurs. Non pas pour un nouveau modèle, mais pour un rappel massif de véhicules. Des centaines de milliers de voitures sont concernées, mettant en lumière des questions de sécurité. D’autant plus que le rappel concerne le monde entier, et pas seulement son marché domestique.



Les détails du rappel de véhicules Nissan Nissan a déclenché une opération de rappel de grande envergure, touchant près de 700.000 véhicules sur le seul sol japonais, son premier marché. Les modèles Note, Note Aura, Serena, Kicks et la voiture électrique Leaf sont concernés. De plus, le constructeur a annoncé que ce rappel s'étendrait à l'étranger, touchant au moins 749.000 véhicules supplémentaires.



Les défauts de fabrication identifiés sont variés. Certains véhicules présentent une protection insuffisante des tuyaux de leurs moteurs, ce qui pourrait empêcher le démarrage du véhicule. D'autres ont un programme de commande électronique défectueux qui pourrait entraîner une accélération inattendue. Enfin, certains modèles ont un problème de câblage ou un problème avec le phare avant droit.

Nissan et les rappels de véhicules : une habitude ? Ce n'est pas la première fois que Nissan procède à un rappel de véhicules pour des défauts de fabrication. En avril 2022, le constructeur avait retiré 48 000 modèles Micra du marché français en raison d'un problème avec les rails des sièges. Sans compter qu’il avait été concerné par le rappel gigantesque d’Airbags défectueux du constructeur japonais Takata.



Au Canada, deux anciens modèles, le Qashqai et le Rogue, ont également été rappelés. La clé rabattable de ces modèles pourrait se rabattre accidentellement à l'usure, un défaut qui pourrait occasionner de graves accidents.



Ce nouveau rappel de plus de 1,4 million de véhicules dans le monde, lancé le 14 juillet 2023, ne risque pas de rassurer les potentiels acheteurs. Néanmoins, le constructeur tient à souligner que le rappel a été fait par anticipation : aucun accident n’aurait été signalé comme étant lié aux défauts identifiés sur les différents modèles.

