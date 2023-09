Plan social en France à cause de l'intelligence artificielle

Onclusive a récemment confirmé l'intégration de l'intelligence artificielle dans son entreprise. Dans un communiqué, Matthew Piercy, président de « Reputational Intelligence France » chez Onclusive, explique cette modernisation par la nécessité d'améliorer les services offerts aux clients. « L'apport de l'intelligence artificielle, mais aussi la modernisation significative de nombreux systèmes et infrastructures obsolètes hérités de nos sociétés fondatrices » sont évoqués dans ce communiqué. La société a dévoilé un plan de suppression de 217 postes sur 383 en France, suscitant des doutes sur l'efficacité de la nouvelle technologie et des inquiétudes parmi les employés.



Cette modernisation a un coût humain. La société a informé son Comité Social et Économique (CSE) d'un plan de licenciement associé à la restructuration. Matthew Piercy assure que « la mise en œuvre de ce projet n'a pas été décidée à la légère » et que l'entreprise soutiendrait les employés concernés « dans le cadre d'un processus de transition réfléchi ».