Quand les restaurateurs pourront-ils rouvrir ?

Alors que les restaurateurs continuent de ne pas pouvoir travailler normalement, une poignée d'entre eux ont décidé de rouvrir tout de même leurs salles en contradiction avec les mesures sanitaires. Plusieurs exemples ont provoqué un branle-bas de combat au sein du gouvernement. Alain Griset, le ministre chargé des Petites et Moyennes entreprises, a fait part de sa compréhension devant les caméras de Public Sénat : « Je rappelle que je comprends très bien la difficulté morale et psychique de ceux qui considèrent qu'il y en a marre de ne pas travailler ». Mais il assure aussi de la fermeté de l'État : « des mesures seront prises » en cas de réouvertures sauvages.



Pour le ministre, ces réouvertures demeurent un phénomène « marginal », mais très médiatique et le risque de faire boule de neige est là. Bruno Le Maire a indiqué plus tôt cette semaine que les restaurateurs qui contreviendraient à la fermeture administrative seront privés de fonds de solidarité pendant un mois, et privés tout court en cas de récidive. Alain Griset a voulu tracer une perspective : le gouvernement envisagera la réouverture des restaurants « si on arrive à descendre en dessous de 10.000 contaminations par jour en direction des 5000 ».