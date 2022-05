Renault cède ses actifs russes à la Russie

La participation dans Avtovaz va à NAMI, l'Institut central de recherche et de développement des automobiles et des moteurs. Autrement dit, à l'État russe. Néanmoins, Renault s'est gardé une future et éventuelle porte d'entrée : « L'accord prévoit une option de rachat par Renault Group de sa participation dans Avtovaz, exerçable à certaines périodes au cours des 6 prochaines années », précise le communiqué.



Par conséquent, si la situation le permet, Renault pourrait de nouveau retrouver sa participation dans Avtovaz, un constructeur important à l'échelle de la Russie. De manière factuelle, cette session pourrait aussi représenter une pas si mauvaise affaire pour Renault qui avait dû fermer l'usine d'Avtovaz durant trois semaines en avril en raison de la pénurie de composants.