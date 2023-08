Shenxing de CATL : la batterie à la recharge hyper-rapide

La batterie Shenxing se distingue par sa technologie LFP (lithium-fer-phosphate). Historiquement, les batteries LFP étaient privilégiées pour les modèles d'entrée de gamme en raison de leur coût de production inférieur. Cependant, Shenxing a repoussé les limites, offrant une recharge ultra-rapide qui permet de récupérer 400 kilomètres d'autonomie en à peine 10 minutes. Cette performance est rendue possible grâce à son chargement ultra-rapide 4C, une première mondiale pour une batterie LFP.



Au-delà de sa rapidité de recharge, Shenxing présente d'autres atouts majeurs. Contrairement aux batteries traditionnelles, elle est conçue sans cobalt, un matériau souvent critiqué pour ses méthodes d'extraction. De plus, sa technologie LFP est moins coûteuse que les batteries NMC (nickel-manganèse-cobalt), ce qui pourrait réduire le coût global des voitures électriques et les rendre plus accessibles.