Stellantis en panne sèche à cause de Peugeot et de Citroën

Ces lancements interviennent dans un contexte de forte concurrence, notamment avec Renault qui a annoncé le Scénic électrique à 39.900 euros. La C3 électrique sera également confrontée à la R5 de Renault, annoncée à 25.000 euros. Stellantis ne manque pas de souligner le succès de la Fiat 600 électrique et compte sur le leasing électrique du gouvernement pour stimuler les ventes.



Malgré ces défis, Stellantis se félicite d'avoir résolu ses problèmes logistiques liés à la crise des semi-conducteurs. Le groupe prévoit de relancer ses ventes avec l'introduction de véhicules MHEV (mild-hybrid), combinant moteur thermique et assistance électrique.



Après une baisse des commandes de véhicules d'environ 15% en 2023 par rapport à 2022, Stellantis observe un rebond des ventes en fin d'année, stimulé par les modifications du bonus écologique et l'anticipation d'achats avant l'introduction de malus plus importants en 2024. Toutefois, les experts du secteur restent prudents, soulignant que le succès des nouveaux modèles au printemps sera déterminant. Stellantis, optimiste, prévoit que 20% de ses ventes seront électriques en 2024, contre 15% actuellement.