Twitter : la valorisation divisée par plus que deux

Dans une lettre envoyée aux employés de Twitter, et qui a fuité dans la presse américaine, le réseau social ne vaudrait plus que 20 milliards de dollars. C’est l’estimation qu’en a fait son propriétaire, Elon Musk… soit une dévalorisation de plus de la moitié du coût d’achat en moins d’un an. La faute aux décisions prises par Elon Musk, ainsi qu’aux difficultés de fonctionnement liées à la suppression de plus de la moitié des salariés du groupe.



Pour faire des économies, le milliardaire sud-africain a en effet licencié près de 5.500 personnes, sur les 7.500 employés que comptait Twitter au moment de sa prise de contrôle. Et les décisions, très politiques, du milliardaire ont conduit au départ des annonceurs qui s’inquiètent de leur image de marque.