Un éclairage unique sur la complexité des conflits modernes

Le 18 Juillet 2023, par La Rédaction

L'expert en géopolitique, Raphaël Chauvancy, Officier supérieur dans l’infanterie de marine et spécialiste en influence militaire, partage sa vision sur l'évolution de la guerre au XXIe siècle dans « Les nouveaux visages de la guerre ». Son analyse méticuleuse des affrontements hybrides et des conflits de haute intensité jette une lumière crue sur les réalités de notre monde contemporain. Avec sa parfaite maîtrise des enjeux mondiaux, il révèle comment la guerre gangrène désormais les espaces virtuels, économiques, idéologiques et cognitifs. Paru chez VA Éditions, ce travail monumental offre une perspective fascinante sur la manière dont les stratégies de grandes puissances, comme la Chine et les États-Unis, impactent notre époque. Ne manquez pas cette plongée profonde dans les réalités géopolitiques actuelles.

