Un meilleur chômage partiel pour les entreprises touchées par le coronavirus

Le ministre de l'Économie a également annoncé la création d'un fonds de solidarité souvent demandé par les chefs d'entreprises : « Je veux juste m'assurer que l'argent va bien à ceux qui en ont vraiment besoin, les plus petites entreprises et les plus modestes ». Les détails seront connus en début de semaine prochaine, mais cette aide sera versée en fonction du chiffre d'affaire afin de la réserver aux « plus petites entreprises ». Pas question que certains puissent se défausser de leur responsabilité, assure-t-il : il vise les banques, les assureurs et les donneurs d'ordre.



Durant son allocution télévisée, Emmanuel Macron a confirmé la volonté de l'exécutif de mettre en œuvre un « mécanisme de chômage partiel » : les entreprises pourront aussi « reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars ».