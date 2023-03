Une deuxième compagnie nationale pour l'Arabie saoudite

Jeddah, au bord de la mer Rouge, est actuellement l'aéroport international le plus fréquenté d'Arabie saoudite. Il s'agit majoritairement d'accueillir des pèlerins à La Mecque. Mais le royaume a de nouvelles ambitions portées par l'incroyable santé de son secteur pétrolier. Le prince héritier Mohammed ben Salmane a impulsé un programme de réformes de grande ampleur pour diversifier l'économie du pays, dans lequel se trouve la création d'une seconde compagnie aérienne.



Le pavillon arabe compte actuellement Saudia, il va donc s'enrichir de Riyadh Air. Cette compagnie, propriété du fonds souverain d'Arabie saoudite, est basée dans la capitale et elle a pour projet de voler vers plus de 100 destinations à travers le monde à l'horizon 2030. C'est Tony Douglas qui est à sa tête. L'homme est un habitué des compagnies du golfe : il a en effet dirigé Etihad Airways, la compagnie d'Abou Dhabi.