Vers un raccourcissement de la durée des concessions d'autoroutes

Comment rééquilibrer la rentabilité des sociétés concessionnaires d'autoroutes (SCA) ? Un rapport de février 2021 divulgué par le Canard Enchaîné et qui a fini par être rendu public, montre que ces entreprises, Vinci et Eiffage en tête, affichent des taux de rentabilité bien supérieurs à ce qui avait été prévu durant le processus de privatisation, en 2006. Le gouvernement est désormais tenu de réagir et Bruno Le Maire a donné une piste : raccourcir de quelques années la durée des concessions.



Actuellement, les concessions arrivent à terme entre 2031 et 2036. Le ministre de l'Économie préconise de ramener l'année d'échéance à 2026, ce qui représente un raccourcissement de cinq à dix ans en fonction des SCA. « C'est la voie qui nous paraît juridiquement la plus solide et économiquement la plus prometteuse », a-t-il affirmé à l'Assemblée. Pour le ministre, « il faut éviter toute rente ».