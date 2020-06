Vers une hausse importante des défaillances d'entreprises

Tous les secteurs d'activité ne sont pas logés à la même enseigne. Ceux qui tournent autour de la mobilité, comme l'automobile et l'aéronautique, vont subir des hausses significatives des défaillances d'entreprises. Selon la Coface, le coronavirus est une « crise de la mobilité » remettant en cause les modes de déplacements « à la fois quotidiens et épisodiques, locaux et à l'étranger ». Les constructeurs automobiles ayant investi dans les technologies de motorisation électrique connaîtront cependant des situations moins difficiles que les autres.



La métallurgie, la distribution et le textile-habillement seront aussi particulièrement impactés par la crise économique. Ce sera moins le cas pour le secteur pharmaceutique, l'agroalimentaire et les technologies de l'information et de la communication (TIC). Avec toutefois un bémol pour ce dernier secteur, qui va devoir s'adapter aux réglementations de protection des données.