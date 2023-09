Vers une plus grande régulation des rachats d'actions

Le ministre français des Comptes publics, Thomas Cazenave, réitère la nécessité de réguler davantage les programmes de rachats d'actions des entreprises cotées. Cette prise de position fait suite aux déclarations antérieures d'Emmanuel Macron et d'autres responsables gouvernementaux qui ont critiqué cette pratique, particulièrement répandue au sein des grands groupes du CAC 40.



Dans le contexte des résultats annuels de grandes entreprises comme TotalEnergies, LVMH, BNP Paribas, Stellantis et Axa, près de 13 milliards d'euros ont été alloués à des programmes de rachats d'actions. Face à ces montants considérables et aux polémiques relatives aux « superprofits », le gouvernement français aspire à orienter une plus grande part de ces bénéfices vers les salariés des entreprises.