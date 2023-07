Voitures électriques : l'électrification de l'automobile s'accélère en Europe

Parallèlement, les voitures hybrides continuent de séduire, représentant près d'un quart des nouvelles immatriculations en juin. Cependant, les hybrides rechargeables, qui peuvent être branchées sur une prise, connaissent un déclin en Europe, malgré une croissance notable des ventes en France. Malgré l'essor de l'électrique, la voiture à essence reste la plus vendue sur le marché européen, avec une part de 36,3% des ventes, contre 38,5% l'année précédente. Le diesel, de son côté, continue son déclin, même si une hausse des ventes est à noter en Allemagne et en Europe centrale.



Après avoir traversé une période difficile en raison de la pandémie de Covid-19 et des pénuries de composants électroniques, le marché automobile semble retrouver du dynamisme. Il a enregistré une croissance de 17,8% sur un an, avec un total d'un million d'immatriculations. En France, en juin 2023, les ventes de voitures neuves ont augmenté de 11,5% par rapport à juin 2022. Sur le plan des constructeurs, le groupe Volkswagen domine le marché européen avec plus d'un quart des véhicules vendus. Il est suivi par les français Stellantis et Renault, qui complètent le podium.