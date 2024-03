Beaucoup trop d'ingrédients d'origine inconnue dans les plats préparés

L'enquête menée par l'UFC-Que Choisir sur 243 produits alimentaires transformés révèle un manque criant d'information quant à l'origine de leurs ingrédients. Avec près de la moitié des composants sans provenance mentionnée et 22 % désignés par des termes génériques, la transparence laisse à désirer. Les catégories les plus touchées par ce manque de précision sont les légumes et les céréales, avec 84 % d'ingrédients sans origine détaillée, suivies de près par les produits à base de volaille, de porc et de bœuf.



Ces résultats soulèvent des interrogations sur les pratiques d'étiquetage et la volonté des marques de communiquer clairement sur leurs produits. Les variations dans les informations fournies, même entre produits similaires de marques différentes, indique des politiques d'approvisionnement spécifiques plutôt qu'une contrainte inévitable liée à la production.