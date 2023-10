Label "Fait maison" : de gros changements à venir

L’annonce de cette nouvelle réglementation représente à la fois un défi et une opportunité. D’un côté, il faudra potentiellement que les professionnels de la restauration revoient leurs pratiques. Mais les retombées positives sont nombreuses : valorisation de l’établissement, fidélisation de la clientèle... En effet, 65% des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour un plat clairement identifié comme « fait maison ».



Les mois à venir seront cruciaux. Des concertations sont prévues pour définir les modalités du futur label. Mais l’objectif affiché est clair : permettre aux clients de la restauration d’identifier en un clin d’oeil ce qui aura été fait maison et ce qui ne le sera pas. Le gouvernement espère implémenter cette nouvelle obligation dès 2025, malheureusement trop tard pour qu’elle soit généralisée à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024.