Pôles de compétitivité et nouvelle gouvernance

Etudes et missions ASAP (2019-2020)

https://www.strategie.gouv.fr

https://www.lesechos.fr

https://www.latribune.fr

Travaux menés sur le sujet:

« Changing nature and sustainability of the industrial district model », Growth and Change, avec Huault et al., 38(4), p.595-620.

« Is Cooperation Definitive ? Evolution of Relationships within an Industrial District : the Technic Valley », Academy of Management, avec Barabel et al., Div BPS, New Orleans, August.

« Interdependance relationships and transformational processes in industrial districts », avec I. Huault et al., Academy of Management, avec Huault et al., Div BPS, New Orleans, August.

« From Embeddedness to Disembeddedness : an Analysis of the Emergence and Functioning of Two Industrial Districts in France, avec Barabel et al., 19th Colloquium, Egos, Copenhaguen, July.

« Emergence et fonctionnement des districts industriels », avec Barabel et al., Journée de recherche, IAE d’Amiens, 28 juin.