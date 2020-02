Pourquoi les groupements de distributeurs indépendants résistent mieux que prévu

Les groupements de distributeurs indépendants, à l'instar de E. Leclerc ou Système U fondent leur développement et leur politique sur un modèle économique assez différent de celui des distributeurs intégrés. Face aux critères d’économies de coûts, de taille critique ou de sécurité financière, ces enseignes proposent un modèle alternatif basé sur la simplicité, l'efficacité opérationnelle, l'ancrage local et l'affirmation d'une identité forte (un mouvement, un nom, des adhérents, un homme/une voix). Le cas E. Leclerc est à cet égard assez illustratif.

L’une des caractéristiques de l’enseigne E. Leclerc réside dans sa capacité à mettre l’ensemble de son organisation au service d’une cause concrète sur laquelle il est possible d’agir et d’évaluer précisément les actions et la performance. En effet, plutôt que de recourir à des stratégies mixtes « prix – image – qualité - confort », l’enseigne entend miser avant tout sur sa vocation première, à savoir son aptitude à être en permanence le distributeur qui propose les prix les plus bas du marché. E. Leclerc a donc choisi un positionnement clair et simple, qui lui permet de se différencier des autres enseignes.



Face aux risques du « gigantisme », les responsables de magasins E. Leclerc (Hypermarchés et Supermarchés) bénéficient d’un modèle à la fois efficace et souple, où chaque adhérent étant propriétaire de son magasin peut adapter l’assortiment à sa clientèle et aménager son espace de vente aux contraintes locales. De ce point de vue, les indépendants E. Leclerc, au même titre que Système U et Intermarché, tirent profit de leur parc de magasins orientés vers le supermarché et le petit hypermarché (moins de 6500 m²). Enfin, la capacité de travailler conjointement pour l’enseigne commune et en même temps pour sa famille (création, transmission, insertion locale) donnent à ce type de mouvement, une force singulière, où vie collective et vie personnelle sont étroitement associées et contribuent à renforcer la motivation et l’engagement des individus. Cette situation contraste avec les géants de la grande distribution intégrée qui sont devenus des systèmes d'organisations relativement complexes, au sein desquelles la logique financière globale prend souvent le pas sur l'adaptation locale et l’ancrage territorial.



3) Miser sur des projets réalistes et durables

Alors que les groupes intégrés ont fait très tôt le choix de l’internationalisation à marche forcée (rachat de nombreuses enseignes), les mouvements indépendants, en raison de leur structure juridique, ont du se résoudre, parfois malgré eux, à un développement plus limité (échec de E. Leclerc aux Etats-Unis), avec des stratégies par pays et une forte présence sur le marché national. Ce choix éventuellement contraint au départ s’est avéré avec le temps une stratégie gagnante, en concentrant les actifs sur des projets clés (stratégie prix comparés, marque Repère, concept Drive, gestion des sacs plastique, parfumerie et parapharmacie…) et sur une volonté de construire de relations durables avec les acteurs du territoire (partenariats avec les producteurs et PME, marques locales, services de proximité…).



4) Des choix stratégiques en accord étroit avec les valeurs du Mouvement

Les actions menées par l’enseigne E. Leclerc s’inscrivent dans une stratégie fondée sur le renforcement de son engagement sur des prix bas et la préservation des spécificités culturelles et juridiques de son organisation. A l'international, on peut à titre d’illustration, citer le cas du projet Coopernic (acronyme de COOPérative Européenne de Référencement et de Négoce des Indépendants Commerçants), centrale d'achats créée en 2006 à l’initiative des enseignes de la grande distribution E.Leclerc et Rewe group, en réaction aux mouvements de concentration dans l’industrie des biens de grande consommation. Ce mode de rapprochement montre la capacité d’une enseigne comme E. Leclerc de concilier les exigences de croissance (effets de volume et partage de ressources), le développement à l’international (complémentarités géographiques) avec le respect des identités (fédération de commerçants indépendants) dans le cadre de systèmes coopératifs décentralisés.