Prime de Partage de la Valeur 2023 : plus de 5 milliards versés aux employés

La répartition selon le sexe des bénéficiaires révèle que 2,65 millions de femmes et 3,24 millions d'hommes ont reçu cette prime, avec des montants moyens respectifs de 861 euros pour les femmes et 906 euros pour les hommes. L'âge des bénéficiaires influe également sur le montant reçu, les salariés de moins de 30 ans percevant en moyenne moins que leurs collègues plus âgés.



Sur le plan régional, les montants moyens varient, allant de 750 euros en Bretagne à 1 037 euros en Guyane. Les secteurs d'activité affichent également des disparités : les industries à salaires élevés, comme les activités financières et d'assurance, ont tendance à verser des primes plus conséquentes, entre 1.066 et 1.308 euros, contrairement à des secteurs tels que l'action sociale et l'intérim, où les montants moyens sont nettement plus bas (451 euros et 446 euros respectivement).