Réaliser un audit d'acquisition pour optimiser les opérations de croissance externe

Le due diligence présente comme avantage de pouvoir détecter les risques financiers potentiels associés à une acquisition. Il révèle les dettes, les coûts cachés, les surestimations du prix de cession et les irrégularités dans les registres comptables qui pourraient menacer la rentabilité de l'opération. Il contribue également à évaluer la performance passée et future de la société, en examinant les états financiers antérieurs et les projections futures, ce qui permet de mesurer si les objectifs de rentabilité et de croissance sont réalisables. L'audit d'acquisition permet également d'identifier les synergies potentielles et la viabilité de l'intégration.



La réalisation d'un audit d'acquisition offre aussi une analyse opérationnelle de l'opération, en évaluant les processus internes, la structure organisationnelle et le positionnement de l'entreprise cible sur le marché. Cette expertise permet de ce fait d'estimer la capacité de l'entité cible à s'intégrer avec succès dans la structure de la société acheteuse. L'audit d'acquisition est par ailleurs un moyen d'examiner les aspects juridiques et réglementaires, en évaluant la conformité de l'entreprise cible aux réglementations en vigueur, d'identifier les litiges en cours et les éventuelles problématiques juridiques. Enfin, ce travail d'audit donne la possibilité d'évaluer la qualité de l'équipe managériale en termes notamment de vision, d'expériences, de compétences, ainsi que les ressources humaines disponibles.