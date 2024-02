Temu : alerte de sécurité sur les jouets vendus par la plateforme

L'analyse de 19 jouets acquis sur Temu par la TIE, dont les résultats de l’étude ont été publiés fin février 2024, révèle une non-conformité généralisée par rapport aux législations européennes en vigueur. Près de 95% de ces jouets ont été identifiés comme présentant des risques sérieux pour la sécurité des enfants, allant de dangers physiques à des risques chimiques, soulignant une lacune critique dans le contrôle de la qualité et la régulation des produits importés.



Or, l’Union européenne a mis en place des réglementations très strictes pour l’industrie du jouet, afin de limiter le plus possible le risque de blessures et le danger pour les enfants. Le fait que les vendeurs de la plateforme Temu ne les respecte pas est un réel problème pour les parents qui pourraient être tentés par les prix très bas que propose le site chinois.