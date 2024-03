Amazon : moins de délai pour retourner un produit ?

Dès le 25 avril 2024, selon les informations communiquées par Amazon aux vendeurs de sa plateforme, il en sera fini du luxe des 30 jours pour réfléchir et décider si garder le dernier gadget technologique acheté. Amazon annonce en effet qu’il va réduire ce délai à 14 jours seulement. C’est le minimum prévu par la réglementation européenne qui fixe les droits des consommateurs… et c’est surtout deux fois moins de temps qu’auparavant.



Jusqu'à présent, en effet, Amazon offrait un délai de 30 jours pour retourner la plupart des produits électroniques, une politique généreuse qui se démarquait dans l'univers du e-commerce. Cette fenêtre de retour va désormais être réduite de moitié pour des articles spécifiques tels que les PC, les appareils photo, et même les routeurs. Le changement de règles s’applique tout particulièrement aux produits électroniques, sans doute à cause d’abus de la part de clients. Toutefois, certains produits gardent leur privilège du mois complet, notamment les tablettes Amazon Fire, les téléviseurs et les articles reconditionnés.