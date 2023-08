Jérôme Garnache : « La difficulté du financement en OCABSA, c’est d’expliquer le mécanisme aux actionnaires »

Pour vos OCABSA, vous avez recours à Alpha Blue Ocean (ABO). Sur quelles bases avez-vous collaboré ?



À l’origine, l’ancien patron d’Europlasma connaissait ABO car il avait déjà eu recours à leurs services pour se financer, à travers Bracknor (ndlr : l’ancêtre d’ABO). Il considérait que mon projet était lisible et compréhensible, et m’a proposé de me mettre en contact avec Pierre Vannineuse, le président et fondateur d’Alpha Ocean Blue. Ce qu’il a fait.



Dès le début, avec Pierre, nous avons établi des relations directes en matière de stratégie et de financement. Nous nous sommes immédiatement fixés comme obligation d’être très transparents sur les risques que comportait le financement par ces OCABSA qui permettent de financer de manière instantanée des actifs qui sont des actifs longs. Dans ce cadre, il n’y a pas de congruence en maturité : il n’y a pas de relation directe entre la maturité du financement et la maturité de l’actif que vous financez et l’amortissement de l’actif que vous financez. Nous, quand on se finance en OCABSA, c’est pour payer directement en cash la totalité de l’actif, parce que personne ne nous prêtera de telles sommes pour le financer.



Avec Pierre, nous avons alors discuté plusieurs heures de ma stratégie, des activités qu’il avait financées auparavant et que nous avons décidé d’arrêter. L’intérêt principal d’Europlasma, c’était son usine de traitement des déchets amiantés qui avait malheureusement été sous-investie depuis 25 ans. Il fallait tout reconstruire : j’ai donc demandé à ABO de me donner le temps pour redémarrer cette activité, j’ai expliqué qui était autour de la table et comment nous nous projetions dans ce secteur. Nous avions déjà noué des discussions avec la Chine. Le projet leur a plu, ils l’ont soumis à leur comité d’investissement.