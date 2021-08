Pass sanitaire : les changements de dernière minute

Mais le gouvernement s’inquiète de la multiplication des faux Pass sanitaire, vendus notamment par des arnaqueurs sur les réseaux sociaux, ainsi que de l’usurpation de Pass, en famille par exemple. De fait, selon les informations du Journal du Dimanche, des sanctions sont prévues : 135 euros d’amende (750 euros en cas de majoration), puis 1.500 euros d’amende pour la première récidive sous 30 jours et même 3.750 euros et 6 mois de prison en cas de double récidive.



Les professionnels qui ne contrôleraient pas le Pass sanitaire alors qu’ils y sont tenus risquent également gros : des amendes de 1.000 à 9.000 euros pour les personnes physiques et jusqu’au 45.000 euros pour les personnes morales.



Ce sont toutefois les faussaires qui risquent le plus : entre 2 et 10 ans de prison, selon qu’il y ait un réseau ou non, pour faux, usage de faux et escroquerie en bande organisée.