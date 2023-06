Train : les droits des voyageurs en cas de retard changent

Depuis le 7 juin 2023, un nouveau règlement européen sur les "droits et obligations des passagers ferroviaires" est entré en vigueur. Ce règlement, adopté par le Parlement européen le 29 avril 2021, introduit une exception majeure à l'indemnisation en cas de retard de train : les "circonstances extraordinaires". Ces circonstances, qui échappent à la responsabilité du transporteur, peuvent inclure des conditions météorologiques extrêmes, des catastrophes naturelles majeures, ou encore des "actes de tiers" comme la présence de personnes sur les voies, l'abandon de bagages ou le vol de câbles.



Avant l'entrée en vigueur de ce règlement, les voyageurs pouvaient réclamer une indemnité de 25 à 75% de la valeur du billet en cas de retard supérieur à 60 minutes, quelle que soit la cause du retard. Désormais, si le retard est dû à des "circonstances extraordinaires", les compagnies ferroviaires ne sont plus dans l'obligation de verser une compensation. Cependant, il est important de noter que les opérateurs ferroviaires sont toujours libres d'appliquer des conditions plus généreuses.